Хоккей. Россия передумала отменять матчи с Италией

Сборная России по хоккею не будет отменять товарищеские матчи с Италией. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР). После того как в Европе открылось воздушное пространство и наладилось авиасообщение, руководство ФХР и тренеры национальной команды решили не менять первоначальных планов. Ранее сообщалось, что матчи с Италией отменены. Российская и итальянская команды проведут товарищеские матчи 23 и 24 апреля 2010 года. 23 апреля сборные встретятся в городе Азиаго, а второй матч пройдет в Больцано. Матчи предполагалось отменить из-за нарушения авиасообщения в Европе в связи с извержением исландского вулкана. После матчей с Италией сборная России отправится в Швецию, где с 29 апреля по 2 мая состоится последний этап Евротура. С 7 по 23 мая в Германии пройдет чемпионат мира по хоккею.