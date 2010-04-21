Цзю: Я готов драться с победителем боя Мейвезер-Мозли

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе россиянин Костя Цзю заявил, что в ближайшем будущем он может вернуться на ринг. «Я никогда официально не говорил об уходе из бокса, даже после поражения от Рикки Хаттона. Не исключаю того, что вернусь. Но для этого должна быть весомая причина, настоящий большой бой, который будет интересен всем любителям бокса. На подготовку к такой встрече мне потребуется около шести месяцев. Я готов вернуться и провести бой с победителем встречи Флойд Мейвезер - Шейн Мозли. Это было бы идеальным вариантом для меня. Ещё интересен Мэнни Пакьяо. На данный момент он лучший боксёр мира, к тому же выступает в моей весовой категории. Понимаете, бокс - такая непредсказуемая штука, никогда не знаешь, что будет завтра», - заявил Цзю, передает Fightnews.com. Напомним, что Цзю не выходил в ринг с 2006 года, после поражения от Рикки Хаттона.