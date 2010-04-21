Формула-1. Масс: Слабое выступление Шумахера было ожидаемым

Экс-пилот «Формулы-1» Йохен Масс прокомментировал выступления Михаэля Шумахера в первых гонках сезона-2010. «Слабое выступление Шумахера было ожидаемым. Но следует помнить, что он пропустил три года. Каждая деталь машины для него в новинку, в отличие от Росберга. Недостаточная поворачиваемость связана с конструкцией болида. Михаэль пока не может пилотировать в своем стиле. Думаю, его решение вернуться было запоздалым. Многие удивлены, что он имеет такие проблемы. Наверное, сейчас Михаэль винит себя. Но он делает свою работу отлично, помогая команде опытом и реализуя свой потенциал. И у болида по-прежнему четыре колеса. Думаю, что Михаэль способен победить в гонке, ему нужно только чуть больше удачи. А также терпения и понимания. Ему нравится эта работа, она доставляет удовольствие, иначе он бы не вернулся», – цитирует Масса Sports.ru со ссылкой на Express.