Хоккей. На ЧМ сборная Украины сокрушила Голландию

На чемпионате мира в Первом дивизионе сборная Украины по хоккею продолжает крушить своих оппонентов. После убедительной победы над сборной Литвы, под клюшку украинцев попали хозяева чемпионата – голландцы, передает «Спорт.com.ua». Убедительное начало матча позволило не особо переживать в двух оставшихся периодах, так как после первой партии Украина повела 3:0. Завтра наша сборная сыграет еще против одного аутсайдера – Сербии. И только потом подопечным Захарова предстоит встретиться с одними из лидеров группы Австрией и Японией. Чемпионат мира. Дивизион 1. Группа «А» Украина - Голландия – 9:2 (3:0, 4:1, 2:1) 1:0 - Матвийчук (Благой), 03:00 2:0 - Касянчук (Михнов, Исаенко), 14:40 3:0 - Бондарев (Благой, Нименко), 16:54 4:0 - Касянчук (Шахрайчук, Михнов), 22:08 5:0 - Шахрайчук (Касянчук), 24:29 6:0 - Шахрайчук (Михнов, Касянчук), 28:37 6:1 - ван Биезен (Далгуйзен, Виллемс), 35:11 7:1 - Исаенко (Шафаренко), 35:57 8:1 - Бондарев (Остроушко, Нименко), 49:56 8:2 - де Йонг (Варм, Карс), 52:46 9:2 - Нименко (Исаенко), 54:19 Вратари: Симчук - Гроневельд (Меердрес, 28:37) Броски: 48 - 23 После двух матчей сборная Украины набрала 6 очков. Столько же, сколько сборные Австрии и Японии. По разнице забитых и пропущенных подопечные Захарова уступают только австрийцам. Три других представителя этой группы – Голландия, Литва, Сербия – не набрали ни одного очка.