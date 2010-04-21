Воронин: И я задаюсь вопросом: где честный футбол?

Нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин в интервью «Советскому спорту» рассказал о судействе Станислава Сухины в матче его команды против грозненского «Терека» (1:1). «Мы играли дольше добавленного: легче было сразу сказать, что до гола. Тем более судья сказал Габулову, после того как на нём было нарушение, что, как только он выбьет мяч, даст финальный свисток. Володя выбил, а мы играли ещё полторы минуты. А сам пенальти… Обидно, когда 90 минут убиваешься, а потом какой-то человек решает исход матча непонятными действиями. И я задаюсь вопросом: где честный футбол?Я задал арбитру вопрос, где он увидел пенальти. Сухина спокойно сказал, что он в пенальти уверен… Это решение на его совести. Моё же мнение: в Премьер-лиге должно быть справедливое, квалифицированное судейство. Иначе грош цена такому чемпионату», - заявил Воронин.