Тимощук: Конкретный интерес ко мне есть у ряда команд

Украинский полузащитник Анатолий Тимощук не уверен, что выйдет сегодня против «Лиона» в основном составе. Подробности передает «Спорт.com.ua» со ссылкой на «Спорт Экспресс в Украине». - В последнее время вы, к сожалению, нечасто появляетесь на поле. Настроение, наверное, не самое лучшее? - У меня оно всегда хорошее. Правда, хочется поиграть в футбол. - И что-то светит? - Где, в тоннеле? - Нет, в «Баварии». - Не знаю. Пока сезон не закончится, ничего нового не скажу. - Поговаривают, что можете перейти в «Зенит». Это правда? - Не только в «Зенит». Конкретный интерес ко мне есть у ряда команд. Это - главное. - Наверное, с нетерпением ждете лета? - Спокойно. И летом, и зимой работать надо одинаково. В моей ситуации ничего за последнее время не изменилось. Разговор с руководством «Баварии», думаю, у меня еще состоится, но будет он только в конце сезона. Сейчас же вообще не о чем говорить - трансферные окна-то закрылись. - Сменим тему. Оказавшись в «Баварии», почувствовали, что вышли на новый уровень? - Как и раньше, остаюсь при своем мнении: поля, стадионы, организация чемпионата в Германии отличные. Сильны и команды: хорошие игроки пришли летом, усилили тренировочный процесс (смеется). У Германии по результатам выступлений ее клубов в еврокубках пока самый высокий в нынещнем сезоне коэффициент УЕФА. Это важный показатель. Хотя в определенных случаях не обходится и без везения. - Судя по всему, имеете в виду свой нынешний клуб? Но он-то уже в полуфинале Лиги чемпионов... - Ну и отлично. Выиграем Лигу - будет еще лучше. Об уровне немецкого первенства нельзя судить по одной «Баварии». В Германии много других хороших клубов, в них немало сильных игроков, в матчах и бундеслиге в целом - напряженная борьба. - Какова вероятность того, что Анаталий Тимощук станет победителем Лиги чемпионов? - С каждым следующим раундом турнира все больше. Но «Лион» - очень сильный соперник. - Между прочим, «Бавария» всегда трудно играла с этим клубом. Да и вообще с французами. - И в нынешнем турнире мы в группе дважды «Бордо» уступили. Это не значит, что французское первенство лучше немецкого - все-таки клубный коэффицент у Германии выше. Вообще думаю, некоторые европейские чемпионаты после небольшого кризиса возвращаются на былые позиции. Хотя многие команды, к примеру, «Милан», пока далеки от оптимальной формы. - «Бавария» ваши ожидания оправдала? - Хорошая команда, одна из сильнейших на континенте. Однако с 2001 года не выигрывала европейские кубки. Это, конечно же, говорит о том, что кое-какие проблемы есть. От «Баварии»-то требуют успеха не только на внутренней, но и на международной арене. На данный же момент все хорошо, наша команда в полуфинале Лиги чемпионов. - Золото чемпионатов Украины и России вы уже выигрывали. Чемпионом Германии будете? - Все считают «Баварию» фаворитом, но победы даются не так легко. Слава богу, «Шальке» в предпоследнем туре споткнулся - иначе после ничьей в Леверкузене оказались бы на втором месте. Хотели, конечно, одолеть «Байер», но всего за три дня до матча у «Баварии» была тяжелейшая игра с «МЮ». - Команде нынче немного не хватает свежести? - У нас есть футболисты, которые не устали и готовы ринуться в бой... Но тренер решает по-своему. - Представим ситуацию: вы станете победителем Лиги чемпионов, но на поле, как в последнее время, будете выходить мало. Как отнесетесь к такому раскладу? - Выиграть Лигу, конечно, классно. Но как футболист я все равно хочу играть, не привык к «должности» сидящего на скамейке. Даже если выхожу на короткое время, все равно делаю для команды все, что могу. Если проанализировать, то тренер всегда выпускает меня, когда «Баварии» тяжело. Это говорит о том, что в каких-то моментах он на меня все-таки рассчитывает. - Ван Боммел в первом матче с «Лионом» из-за дисквалификации на поле не выйдет. Может, сыграете вы? - Не уверен. Уже не раз были подобные ситуации, но шанса мне не давали.