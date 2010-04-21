Месси оставил игрока «Интера» без зуба

Защитник миланского «Интера» Майкон потерял зуб во время матча Лиги чемпионов с «Барселоной», столкнувшись с нападающим испанской команды Лионелем Месси, сообщает интернет-издание Goal.com. Инцидент произошел во втором тайме. После столкновения Майкон долгое время не мог прийти в себя, и на 73-й минуте покинул поле на носилках. Защитник «Интера» и Месси вели единоборство в штрафной итальянской команды, и Майкон сильно ударился головой о плечо соперника. Вместо бразильского защитника на поле вышел Кристиан Киву. В ближайшее время Майкону предстоит визит к стоматологу. «Интер» и «Барселона» встречались в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Игра завершилась победой итальянцев со счетом 3:1. Голы в ворота «Барселоны» забили Весли Снейдер, Майкон и Диего Милито. В составе испанцев отличился Педро Родригес. Ответная игра состоится 28 апреля в Барселоне.