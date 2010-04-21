У Адвоката появился конкурент на пост наставника сборной России

Голландский специалист Дик Адвокат является основным кандидатом на пост главного тренера сборной России по футболу. Об этом в интервью изданию «Советский спорт» заявил президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко. Однако глава РФС добавил, что рассматривается еще одна кандидатура. «Фамилию второго человека я не назову, потому как он работает на очень высоком уровне. Мне не хотелось бы его подставить», - сказал Фурсенко. В тоже время он уточнил, что Роберто Донадони и Марчело Липпи не рассматриваются как претенденты на пост тренера сборной. По словам Фурсенко, оба кандидата представили свои программы развития российского футбола, как это предполагается условиями конкурса.