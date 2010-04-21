Моуриньо: В Испании мы можем проиграть 0:10

Рулевой миланского «Интера» Жозе Моуринью после нетривиального успеха на «Сан-Сиро» в первом полуфинальном поединке с «Барселоной» не отрицал, что его подопечные сыграли здорово, однако обратил внимание, что после второго они все еще могут поставить точку в своей еврокампании. «Естественно, обыграть «Барселону» очень нелегко, так же нелегко, как и забивать ей и обороняться против нее, - начал свою послематчевую речь португальский специалист. – Мы выиграли заслуженно. Наша победа – это только полдела, однако мы ей по-настоящему рады». «В любом случае, мы еще далеки от финала. А чтобы добраться до него, нам предстоит еще одна игра против фантастической команды, которая невероятна в матчах на «Камп Ноу». Отметился на «Сан-Сиро» и Марио Балотелли, приписывать которому разного рода эпитеты уже как-то не с руки, он сам – ходячий эпитет. Минувшей ночью 19-летний итальянец провел на поле около 20 минут, по итогам которых выразил свое отношение к происходящему не в праздновании победой с командой. Нападающий сорвал с себя футболку и швырнул ее на газон, после чего с грозным видом скрылся в подтрибунных помещениях. «В «Интере» я с июля 2008 года, и если придется вспомнить все случаи, когда я пытался учить великого таланта, то счет пойдет на тысячи, - обратил внимания Моуринью. – И нечто невообразимое происходит в полуфинале Лиги чемпионов – второй по важности стадии во всем клубном футболе». Специалист рассказал о том, что каталонцы после финального свистка, уже находясь в туннеле, пытались убедить арбитров встречи в том, что те ошиблись в эпизоде с падением Дани Алвеса в штрафной «нерадзурри». Тогда, напомним, бразилец получил предупреждение за попытку изобразить фол со стороны Уэсли Снейдера. «После встречи я обратил внимание на некоторые вещи, которые наглядно показали мне, чего ожидать через неделю, - продолжил Жозе. – Я увидел, как игроки «Барселоны» пытались оказать давление на судей. Какой был мой комментарий? У наших соперников, похоже, короткая память, поскольку они забыли, как мои подопечные из «Челси» год назад пострадали от арбитража Эвребе. Почему сине-гранатовые не повели себя как чемпионы и не смогли принять это поражение от команды, которая выглядела лучше?» «Мы действительно сыграли здорово. Да, я огорчен, что мы пропустили, поскольку мы прекрасно подготовились к игре и отлично знали, чего делать нельзя. Однажды мы это себе позволили, в результате чего тут же были наказаны, - пожимает плечами Моуринью. – Что бы ни случилось здесь, в Испании мы можем проиграть 0:10. В нынешней Лиге чемпионов «Интер» выиграл шесть встреч подряд, так что если эта команда не победит в этом году, она сделает это в следующем». «Нерадзурри» заслужили похвалы за проделанную работу. Теперь мы можем попасть в мадридский финал или же отправиться домой с высоко поднятой головой. Шансы команд по-прежнему 50 на 50», - приводит слова рулевого миланцев Eurosport со ссылкой на Football-Italia.net.