На Мальте спустили на воду болид для украинской команды на ЧМ

На мальтийской верфи Chaudron состоялся спуск на воду болида класса Evolution для команды «Украинский дух»! Киев, 19 апреля 2010 г. На Мальте состоялся торжественный спуск на воду мощного болида класса Evolution, построенного на знаменитой верфи Chaudron специально для команды «Украинский дух». На этом судне экипаж в составе Виктора Шемчука и Аарона Кьянтара примет участие в Чемпионате мира, который начнется с этапа Yalta Grand Prix of the Sea 2010! Для всех, кто связан с морем, спуск нового судна на воду – торжественное и неординарное событие. Именно таким стал спуск на воду нового болида класса Evolution, построенного на верфи Chaudron для команды «Украинский дух». Команда надеется, что новое судно достигнет таких же успехов, как и его старший брат – болид «Чайка» класса SuperSport, который в прошлом сезоне обогнал всех соперников на пути к титулу чемпиона мира! Верфь Chaudron является одной из лучших в мире и уже три года подряд судна, построенные на этой верфи, занимают призовые места Чемпионатов мира по кольцевым гонкам в открытом море. Для владельца верфи, Чарльза Кьянтара, постройка болида с применением самых современных технологий – дело чести, ведь его сын Аарон Кьянтар входит в команду «Украинский дух» и в прошлом году, вместе с Виктором Шемчуком и Анджело Тадески, получил чемпионский титул. Новый болид класса Evolution для команды «Украинский дух» оснащен двумя моторами и может развивать скорость более 200 км/час! С особой тщательностью проработаны обводы корпуса болида, поскольку именно их параметры могут значительно влиять на скорость. Класс Evolution отличается повышенной экстремальностью, в нем нет ограничений по скорости, поэтому особое внимание уделено безопасности – болид оснащен закрытым кокпитом, сиденья для экипажа оборудованы пятиточечными ремнями безопасности. 7-8 мая 2010 года команда «Украинский дух» выступит на первом этапе Чемпионата мира по кольцевым гонкам в открытом море Yalta Grand Prix of the Sea 2010 и будет единственной командой, представленной в обоих классах соревнований – Evolution и SuperSport.