Лубкивский: Львовский стадион – ахиллесова пята Евро-2012

Директор украинского оргкомитета Евро-2012 Маркиян Лубкивский назвал стадион во Львове слабым местом предстоящего турнира. Исполком УЕФА в декабре 2009 года окончательно утвердил Харьков, Львов и Донецк в качестве хозяев чемпионата Европы по футболу-2012. Польские Варшава, Познань, Вроцлав и Гданьск, а также украинский Киев были утверждены еще в мае. В рамках подготовки к Евро-2012 украинские города должны реализовать ряд проектов (строительство и реконструкция дорог, мостов, гостиниц, стадионов). «Львовский стадион это ахиллесова пята всего турнира. Надо сказать, что львовский стадион находится в критическом состоянии, и если строительство не будет возобновлено на протяжении ближайшего времени, то, думаю, и руководство города, и все участники проведения чемпионата понимают, что времени для промедления нет», – сказал Лубкивский сегодня, 21 апреля, на пресс-конференции. Он также сообщил, что такая ситуация на львовском стадионе сложилась из-за сложных взаимоотношений между заказчиком и подрядчиком. «Сейчас проходит замена подрядчика. Поэтому пусть вас не удивляет то, что сейчас на стадионе нет того количества строителей, которое должно было бы быть. Когда состоится замена подрядчика, тогда работа пойдет полным ходом», – считает Лубкивский. При этом он отметил, что, несмотря на неудовлетворительную работу на некоторых объектах, запасного плана у УЕФА нет. «Я уверен, что украинская сторона сделает все, чтобы план Б УЕФА не понадобился. У нас для этого есть все возможности», – заявил Лубкивский. Он также выразил надежду, что Украина оправдает надежды УЕФА и вовремя и эффективно подготовится к чемпионату Европы по футболу, который начнется 8 июня 2012 года.