Лицом украинского дрифтинга станет певица Жаклин

24 апреля на автодроме «Чайка» в Киеве певица Жаклин устроит музыкальное дрифт-шоу с потрясающими трюками на супер-карах. Шоу пройдет в рамках открытия сезона Чемпионата «Кубка Федерации Дрифтинга 2010». Певица Жаклин, станет лицом украинского дрифтинга – самого зрелищного и опасного вида автомобильного спорта – развлечения которое по плечу только самым смелым и сильным мужчинам. В рамках грандиозного дрифт-шоу Жаклин впервые представит свою новую песню «Со мной». Максим Миллер, президент Федерации дрифтинга Украины, лично пригласил Жаклин стать символом чемпионата и лицом украинского дрифтинга. Максим объясняет свой выбор так: «Мы давно искали женский талисман украинского дрифтинга, который будет вдохновлять мужчин на победу. Нам нужна была такая же опасная и манящая девушка, как сам дрифтинг. Когда я впервые увидел Жаклин на обложке журнала «Loaded», сразу же разглядел в ней образ, идеально отражающий сущность этого вида спорта. Жаклин, как певица излучает мощнейший заряд энергии, она притягивает к себе внимание, в точности, как дрифтинг. Когда я увидел клип Жаклин на песню «Подари мне любовь» я понял, что только эта горячая девушка может стать воплощением украинского дрифта. Её вокал такой же мощный, как двигатель дрифт-машины, а сердце такое же горячее, как воздух после гонок. Жаклин рождена стать королевой дрифтинга». Сердце певицы давно принадлежит крутым тачкам. Каждый день она «режет» киевские улицы на своём спортивном Dodge Challenger. Автомобиль давно стал частью стиля страстной красавицы, оранжевый Dodge Challenger – машина столь же эффектная и безудержная, как и творчество Жаклин. Скорость и музыка – две главные страсти Жаклин в жизни, и на дрифт-шоу они сольются воедино. Ей нравится дрифтинг, а её музыка приводит в восторг всех гонщиков супер-каров. Как музыкальная икона украинского дрифтинга, певица займёт центральное место в шоу. В кульминации остросюжетной программы Жаклин впервые презентует свою новую обжигающую, как ветер на высокой скорости, песню «Со Мной». «Дрифтинг – моя давняя мечта», - говорит певица Жаклин, новый музыкальный проект генерального продюсера Music Motors Руслана Минжинского. - «Я несколько раз присутствовала на заездах, но только в качестве зрителя. Меня всегда вдохновляли крутые тюнингованные тачки, которые ездят боком, столбы дыма от колес и режущий слух рев двигателя дрифт-машины. Мне было очень приятно получить предложение от Максима стать музыкальным символом украинского дрифтинга, от которого я не смогла отказаться. Я была польщена, что именно я стану лицом этого зрелищного и захватывающего вида спорта в Украине. Я обожаю азарт, и когда мчусь за рулём на высокой скорости, чувствую себя способной на всё. В моих песнях столько же страсти, сколько адреналина в крови самого отчаянного автогонщика».