Наставник «Ливерпуля» устроил пресс-конференцию в необычном месте

Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Рафаэль Бенитес дал пресс-конференцию в поезде Париж - Бордо, на котором англичане преодолели часть пути в Мадрид, где 22 апреля «Ливерпуль» проведет полуфинальный матч Лиги Европы с местным «Атлетико». Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт английского клуба. Бенитес подчеркнул, что поездка получилась странной, но неплохой. Игрокам «Ливерпуля» пришлось отправиться в Мадрид необычным путем из-за трудностей с авиасообщением в Европе, которое было парализовано после извержения исландского вулкана. Из Бордо футболисты английского клуба отправятся в Мадрид на самолете. Бенитес выразил надежду, что после матча с «Атлетико» авиасообщение в Европе наладится, и «Ливерпуль» сможет вернуться в Англию на самолете прямым рейсом.