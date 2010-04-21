За английскими легкоатлетами присмотрят психиатры

Медицинская группа «Прайори», которая владеет 42 больницами по всей Англии, намерена выделить своих специалистов для контроля за состоянием английских легкоатлетов. Речь идёт о психическом здоровье спортсменов, которое уже названо приоритетным. Как отмечают врачи, пик физической формы часто совпадает с психологическим кризисом, который и помогут преодолевать врачи. «Как спортсмен я знаю все взлёты и падения, сопровождающие этот вид спорта. Если нам будут помогать врачи, то на Олимпиаде в Лондоне мы не оставим камня на камне от своих соперников», — сообщила в интервью Guardian известная бегунья Дженни Медоус, передает Чемпионат.ру.