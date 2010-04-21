Маркевич: Шовковский и дальше будет играть в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич сообщил, что голкипер киевского Динамо Александр Шовковский, который не был вызван для подготовки к товарищеским матчам в мае, будет приглашаться в главную команду на предстоящие поединки. «Шовковский попросил не вызывать его на товарищеские матчи в мае. После окончания Чемпионата Украины он хочет подлечиться, но это не связанного с его травмами как футболиста. Я на Шовковского рассчитываю и дальше, и он будет играть в сборной Украины», - заявил наставник украинской сборной, передает Чемпион. Также Маркевич рассказал, почему не вызвал в сборную Украины защитника донецкого Шахтера Ярослава Ракицкого. «Молодежная сборная Украины в эти даты будет проводить матч отбора к Евро-2011, и наставник команды просил не вызывать на сбор того же Ракицкого, Зозулю, Ярмоленко, которые также являются кандидатами в первую сборную», - сказал тренер.