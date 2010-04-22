Лига чемпионов. «Бавария» одолела «Лион»

Состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и французским «Лионом». Хозяева одержали победу с минимальным счетом. Бавария Германия – Лион Франция – 1:0 (0:0, 1:0) Гол: 1:0 – Роббен (69). БАВАРИЯ: Бутт, Лам, Демичелис, ван Бейтен, Контенто, Швайнштайгер, Праньич (Гомес, 63), Роббен (Алтынтоп, 85), Рибери, Мюллер, Олич (Тимощук, 46). ЛИОН: Льорис, Ревейер, Тулалан, Крис, Сиссоко, Гоналонс, Чельстрем, Эдерсон (Бастос, 71), Пьянич (Макун, 55), Дельгадо (Гову, 79), Лисандро.