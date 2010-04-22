Футбол. Юрия Семина дисквалифицировали!

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин дисквалифицирован на один матч чемпионата России. 17 апреля в игре шестого тура против ЦСКА (1:1) Семин был удален с тренерской скамейки за неспортивное поведение. Решение о дисквалификации наставника 21 апреля принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), сообщает официальный сайт союза. Кроме того, за некорректное и неспортивное поведение, а также за выходы за пределы технической зоны Семин оштрафован на 60 тысяч рублей. «Локомотив» оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение болельщиками этой команды общественного порядка, а ЦСКА заплатит десять тысяч рублей за бросание болельщиками на поле посторонних предметов. Из других наказаний, вынесенных КДК РФС по итогам шестого тура чемпионата России по футболу, стоит выделить штраф в размере 100 тысяч рублей, наложенный на московский «Спартак». Клуб наказан за нарушение болельщиками общественного порядка.