Бокс. Бут: Хэй не хочет принимать поспешных решений

Тренер и менеджер чемпиона WBA в супертяжелом весе Дэвида Хэя Адам Бут сообщил, что их совершенно не интересует поединок против 38-летнего экс-чемпиона мира из США Шэннона Бриггса, который недавно обратился к британцу с предложением «забыть о братьях Кличко и провести битву, которой ждут все поклонники супертяжелого дивизиона», передает ALLBoxing.ru. «Я очень удивлен, что эти слова Бриггса были восприняты всерьез, пусть даже и в Интернете», - сказал Бут. Ранее публичный вызов Хэю бросил и чемпион IBF и WBO в супертяжелом весе Владимир Кличко, но, похоже, команда британца не хочет принимать поспешных решений. По словам менеджера, Хэй провел очень напряженный год и сейчас наслаждается заслуженным отдыхом, и они не собираются спешить с выбором следующего соперника и предпочитают все тщательно обдумать. «В настоящий момент мы ничего не планируем и не думаем над кандидатурой следующего соперника. Абсолютно ничего, - сказал Бут. - Мы ждем, пока все устаканится. Прошлый году был достаточно напряженным: переговоры о четырех поединках за титул, два из которых состоялись, и сейчас Дэвид намерен насладиться заслуженным отдыхом». Ранее экс-чемпион мира американец Шеннон Бриггс опубликовал открытое письмо, в котором предложил британцу Дэвиду Хэю, владеющему титулом Чемпиона мира WBA в супертяжелом весе, организовать поединок. Напомним, что чемпион мира IBF/WBO/IBO в супертяжелом весе Владимир Кличко выступил с видеобращением к Хэю, в котором вызвал того на бой.