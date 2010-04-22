Американские пловцы жалуются на сексуальные домогательства тренеров

Группа американских пловцов обратилась в федерацию с жалобой на сексуальные домогательства со стороны своих тренеров. Сейчас американское плавание, благодаря успехам Майкла Фелпса, переживает настоящий бум. С ростом популярности наблюдается и рост жалоб на сексуальные домогательства. Президент федерации плавания Джим Вуд уже назвал ситуацию контролируемой. «Наша обязанность — способствовать созданию безопасных и благоприятных условий для детей и молодых людей, которые пришли в наш спорт. Мы уже сегодня предпринимаем решительные меры — и это только начало. Совет федерации плавания будет продолжать работать и искать необходимые источники — как изнутри, так и снаружи — чтобы гарантировать спортсменам нормальные условия», — передаёт слова Вуда AP.