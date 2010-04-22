Футбол. Бельгия нашла замену Адвокату

Королевский футбольный союз Бельгии (KVBV) начал переговоры с наставником клуба «Гент» Мишелем Прюдоммом о его переходе на работу в сборной Бельгии. Если эти переговоры завершатся успешно, Прюдомм станет преемником Дика Адвоката, который расторг контракт с KVBV ради того, чтобы возглавить сборную России. Об этом сообщает«Лента.ru» со ссылкой на бельгийское издание Gazet van Antwerpen. По данным издания, Прюдомм, который во время игровой карьеры много лет защищал ворота сборной Бельгии и провел за национальную команду 58 матчей, может отказаться от предложения KVBV, поскольку хочет продолжать работу с «Гентом», но не намерен совмещать посты в клубе и сборной. Руководство «Гента» также не желает отпускать наставника. Другим кандидатом на пост наставника сборной Бельгии издание называет израильтянина Авраама Гранта, который возглавляет английский «Портсмут». Адвокат объявил о расторжении контракта со сборной Бельгии 15 апреля 2010 года. В настоящее время голландский специалист ведет переговоры с бельгийцами об условиях ухода из команды. Предположительно сумма неустойки за разрыв контракта составит один миллион евро. Также бельгийские СМИ опубликовали некоторые подробности работы Адвоката с бельгийской командой. По данным прессы, наставник вел себя достаточно капризно. В частности, выяснилось, что голландец перед каждой тренировкой требовал предоставить ему новую рубашку поло.