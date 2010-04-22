Форвард «Интера» требует отпустить его из клуба

Нападающий миланского «Интера» Марио Балотелли потребовал от руководства клуба выставить его на трансфер. В среду, 21 апреля, агент Балотелли Мино Райола встретился с президентом «Интера» Массимо Моратти и заявил, что 19-летний футболист хочет покинуть команду по окончании сезона-2009/10, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. В уходящем сезоне Балотелли много конфликтовал с главным тренером «Интера» Жозе Моуринью и некоторыми игроками команды. Очередной инцидент произошел 20 апреля после матча Лиги чемпионов с «Барселоной». По окончании игры болельщики освистали Балотелли, а он бросил на газон футболку команды. Затем в подтрибунном помещении у нападающего произошел конфликт с защитником команды Марко Матерацци. По некоторым данным, Матерацци ударил Балотелли ногой. 21 апреля Моратти назвал поведение игрока после матча с «Барселоной» «прилюдным самоубийством». В интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport Райола заявил, что любые поступки Балотелли вызывают чрезмерную реакцию руководства «Интера», журналистов и болельщиков. В марте 2010 года в итальянских СМИ появились сообщения о том, что нападающий «Интера» летом может перейти в «Милан». Тогда руководство «Интера» опровергло эту информацию, напомнив, что у форварда действует долгосрочный контракт.