Гвардиола просит защиты от арбитров

Главный тренер испанской «Барселоны» Хосеп Гвардиола выразил возмущение тем, что руководство клуба не защищает его команду от судейского произвола, который, по мнению Гвардиолы, имел место в последних матчах - с «Эспаньолом» в чемпионате Испании и с миланским «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на испанскую газету Marca. По мнению Гвардиолы, президент «Барселоны» Жоан Лапорта и другие представители руководства клуба должны протестовать против несправедливых действий арбитров. В матче «Эспаньол» - «Барселона», который закончился вничью (0:0), арбитр показал игрокам «Барселоны» три желтые карточки, а на 62-й минуте удалил защитника Даниэла Алвеса. По мнению подопечных Гвардиолы, судья не давал «Барселоне» играть, а футболистам «Эспаньола» позволял нарушать правила, не фиксируя нарушения. Главный арбитр матча «Интер» - «Барселона» (3:1) также принял несколько спорных решений. В частности, возмущение «Барселоны» вызвало решение засчитать третий гол «Интера», который, по мнению каталонцев, был забит из офсайда.