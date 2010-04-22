Назван самый прибыльный футбольный клуб мира

В то время как болельщики и инвесторы стараются приобрести погрязший в долгах «Манчестер Юнайтед» ради его спасения, американский журнал деловых кругов Forbes вновь, в шестой раз подряд, назвал 18-кратного чемпиона английской премьер-лиги «самым ценным» футбольным клубом мира. По данным издания, суммарные доходы манкунианцев за сезон 2008/2009 составили $1,835 млрд, несмотря на проигрыш в Лиге чемпионов. В тоже время долги британского клуба составляют сегодня 1,1 млрд. Вторым европейским футбольным гигантом назван мадридский «Реал», чьи доходы в прошлом сезоне достигли $1,323 млрд, а третьим, уже три года подряд, лондонский «Арсенал» ($1,181 млрд). Как отмечает ИТАР-ТАСС, любимая миллионами болельщиков испанская «Барселона», несмотря на показанную в прошлом сезоне феерическую игру и завоевание шести престижных трофеев, смогла заработать «лишь» 1 миллиард долларов, что позволило ей занять четвертое место, улучшив на три позиции прошлогодний показатель. Прибыль немецкой «Баварии», напротив, в прошлогоднем сезоне снизилась на 11% и составила $990 млн. «Ливерпуль», занявший только шестую строчку ($822 млн) в хит-параде суперклубов, уже выставлен на продажу своими американскими владельцами Томом Хиксом и Джорджем Жилетом. В десятку вошли также три итальянских гранда – «Милан» (800 млн), «Ювентус» (656 млн) и «Интер» (413 млн) , а также лондонский «Челси», чью прибыльность Forbes оценил в 646 млн долларов, поставив на девятое место в списке европейских «толстосумов».