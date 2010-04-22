Маркевич: Задачу победить на Евро-2012 нам ставить необходимо

Главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич прокомментировал слухи о том, что в его контракте есть пункт, предусматривающий обязательную победу на Евро-2012. «Я убеждён, что подобные задания перед футболистами и тренерским штабом необходимо ставить. Нагнетать ситуацию в этом деле сильно не стоит, но вот о степени важности и ответственности за результат никому из них забывать не нужно. Во-первых, мы играем дома, а во-вторых, каждый из нас должен стремиться не к выходу из группы, а к самой высокой цели. А как получится — другой вопрос. Разумеется, при этом футболисты должны демонстрировать зрелищную и содержательную игру, так как без неё — какой бы высокой ни была задача — ничего не выйдет», — цитирует Маркевича сайт «Динамо»(Киев) от Шурика.