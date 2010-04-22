Бокс. Дмитренко: Харрисон, не будь девчонкой!

Супертяжеловес Александр Дмитренко (29-1-0, 19 КО) бросил вызов чемпиону EBU Одли Харрисону (27-4-0, 20 КО). «Ты говорил, что хочешь драться с Кличко, но тебе не найти оппонента, лучше, чем я. Я тяжелее и выше Кличко, так давай сразимся! Кроме того, я являюсь обязательным претендентом. И я буду драться против тебя. Будь мужчиной, не будь девчонкой. Докажи, что являешься настоящим мужчиной. Если ты оставишь титул вакантным, то это значит, что ты девчонка», — сказал Димитренко, передает Чемпионат.ру.