Прошла гражданская панихида по Хуану-Антонио Самаранчу

Сегодня, 22 апреля, в испанской Барселоне прошла гражданская панихида по почетному президенту МОК Хуану-Антонио Самаранчу, в которой приняли участие наследник испанского престола принц Фелипе, государственные и общественные деятели, руководители международного олимпийского движения. Обращаясь к собравшимся, президент МОК Жак Рогге назвал Хуана-Антонио Самаранча «самым влиятельным наряду с Пьером де Кубертеном деятелем в истории мирового спорта», передает ИТАР-ТАСС. Принц Фелипе отметил выдающиеся заслуги Самаранча перед Испанией и международным олимпийским движением. Гражданская панихида завершилась песней «Друзья навсегда», вышедшей в свет во время проведения Олимпийских игр 1992 года в Барселоне и очень любимой Самаранчем. В Барселоне во Дворце правительства Каталонии открыт доступ к гробу с телом Почетного президента МОК Хуана-Антонио Самаранча, скончавшегося в среду от сердечной недостаточности. Вечером в кафедральном соборе Барселоны в присутствии короля Испании Хуана Карлоса 1 и королевы Софии состоится траурное богослужение в связи с кончиной бывшего президента МОК Хуана-Антонио Самаранча.