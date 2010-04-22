Лига Европы. «Фулхэм» провел тренировку на… обочине дороги

Английский футбольный клуб «Фулхэм» провел тренировку на немецком автобане. Команда вынуждена была провести занятие на обочине дороги из-за того, что автобус с футболистами «Фулхэма», направлявшийся в Гамбург на полуфинальный матч Лиги Европы, попал в пробку. Об этом пишет британское издание The Daily Mirror. «Фулхэму» пришлось поехать в Гамбург на автобусе из-за нарушения авиасообщения в Европе, вызванного извержением исландского вулкана. По пути в Германию, который длился 17 часов, команда застряла в трехчасовой пробке, и главный тренер «Фулхэма» Рой Ходжсон принял решение провести тренировку на обочине. По словам вратаря «Фулхэма» Марка Шварцера, условия для проведения занятия были не идеальными, но игроки получили возможность размяться. Шварцер подчеркнул, что независимо от того, как команда добирается на место проведения игры - на самолете или на автобусе - выйти в финал тяжело. Матч «Гамбург» - «Фулхэм» пройдет вечером 22 апреля 2010 года. Ответная игра в Лондоне состоится 29 апреля.