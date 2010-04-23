Бенитес: Главный итог матча – все по-прежнему будет решаться на «Энфилд»

Главный тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес оценил результат первого полуфинально матча Лиги Европы против «Атлетико» (0:1). «Матч мог сложиться для нас лучше, мог хуже, главное, что все по-прежнему будет решаться на «Энфилд». Я верю, что на домашнем стадионе при поддержке болельщиков наша команда сможет добиться права играть в финале. У нас есть игроки, способные забивать мячи, просто мы должны больше давить на соперника, атаковать и тогда, уверен, будут голы. Мы уже были в подобной ситуации, когда после первого матча уступали с разницей в один гол, но мы до сих пор в игре и претендуем на выход в финал. Сейчас нет фаворита в нашей паре. Конечно, мы знаем, что играть при счете 0:1 в домашнем матче – это всегда опасно, но у нас есть уверенность в собственных силах», – приводит слова тренера официальный сайт «Ливерпуля». sports.ru