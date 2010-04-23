Виталий Кличко: Вероятность боя Кличко-Поветкин очень высока

23 апреля 2010, 10:32

29 мая на 60-тысячном футбольном стадионе Veltins Arena в Гельзенкирхене чемпион WBC в супертяжелом весе 38-летний украинец Виталий Кличко (39(37)-2(2)-0) проведет поединок против чемпиона Европы в этом же весе 31-летнего поляка Альберта Сосновского (45(27)-2(1)-1). В преддверии этого боя, Виталий рассказал в эксклюзивном интервью ALLBoxing.ru, почему он решил боксировать именно с Сосновским, отметил, что не против поединка с Дэвидом Хэем, пожелал удачи своему соотечественнику Александру Дмитренко в предстоящем бою с Одли Харрисоном, а также подчеркнул, что не является сторонником политизации бокса. Об отказе от более денежного боя с известным соперником ради менее прибыльного поединка против малоизвестного оппонента: «Я неоднократно говорил, что если человеком движут деньги, а не желание стать лучшим, из этого ничего хорошего не выйдет. Где сейчас Валуев, который цену себе никак не мог сложить? Он будет биться с никому не известным Солисом... Хотя еще недавно у него была возможность бороться за самый престижный титул в супертяжелом весе, которым владели Мохаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис». «Когда я в свое время получил такое предложение, согласился не раздумывая. Валуева это не устроило. Поэтому я вышел из этих безрезультатных переговоров, которые тянулись не один месяц и выбрал себе в соперники чемпиона Европы Альберта Сосновки. Молодого, невероятно мотивированного и опасного боксера». О возможном бое с победителем противостояния Арреола - Адамек: «Мы никогда не скрывали, какие соперники нас с братом интересуют. Зачем придумывать обходные варианты, если есть прямые пути». О значении победы нокаутом и по очкам: «Основная цель - быть победителем. В поединке против Джонсона я доминировал все 12 раундов, и ни у кого не возникало сомнений, кто лучший. Это единогласно подтвердили своим решением судьи. Я был только лишь немного расстроен из-за того, что в процентном соотношении у меня количество выигранных поединков больше, чем количество нокаутов». «Но даже при этом мой коэффициент остается самым высоким в мире. В поединке с Сосновски 29 мая я нацеливаюсь только лишь на победу. Если эта победа будет нокаутом, к чему я и стремлюсь, то буду очень рад. Если же победа будет по очкам, то обещаю всем любителям бокса 12 раундов захватывающего драматического поединка». О возможности боя с Димитренко: «А что тут думать? Дмитренко проиграл бой Чемберсу, а Чемберса Владимир в свою очередь отправил в нокаут. Для того, чтобы встретиться с братьями Кличко, нужно завоевать это право, пройдя все ступени. Следующий бой у него будет с Одли Харрисоном за звание чемпиона Европы. Мы держим кулаки за Александра». О переговорах с Хэем: «Переговоры с ним идут. Хэю только лишь нужно определиться - кого их нас двоих выбрать, чтобы потом оказаться в горизонтальном положении без сознания на помосте ринга. Если он решит выходить в ринг против меня, то я нокаутирую его во втором или третьем раунде. Если же он примет вызов Владимира, то мой брат, как человек искусства, будет растягивать удовольствие и раскрашивать лицо Хэйя 12 раундов во все цвета пиццы». Об уходе из бокса: «Наша цель - собрать все пояса, и последний из них пока что находится у Хэя». О переговорах Владимира с Поветкиным: «Вероятность, что поединок Кличко-Поветкин пройдет в этом году, высока. Пока не заключены контракты, мы не можем ничего сказать. Если Владимир не договориться в ближайшее время с Хэем, то выйдет в ринг против Александра Поветкина». О боксе и политике: «Я не могу сказать, что для меня важнее. В спорте я хочу собрать все пояса чемпионов, с политикой я связываю свое будущее. Именно от грамотных политических шагов зависит будущее моих детей, будущее моей страны. Украина имеет огромный потенциал, но вот как долго мы будем гордиться этим потенциалом, вместо того, чтобы его реализовывать? Я делаю все, чтобы инвестировать свои знания, энергию, контакты в том, чтобы наша страна развивалась, чтобы стала полноценной частью Европы». О попытках окрасить бои Кличко в политические цвета: «Мне очень нравится выражение одного из политиков, который, сравнивая отношения Украины и России, Украины и США, сказал: «Украину и Америку разделяет океан. Украину и Россию объединяет многовековая история». «Народы наших стран дружны, а все спекуляции на тему цветов флагов Украины и России - это дело рук политиков. Но как бы они ни старались придать спортивным состязаниям политическую окраску, ничего у них не выйдет. Как пример: болельщики более чем 100 стран мира во время поединков братьев Кличко одинаково болеют, переживают и радуются нашим победам. Потому что спорт не имеет национальности, границ и барьеров». Напомним, старший из братьев Кличко чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко проведет очередную защиту своего титула 29 мая в Германии против польского боксера Альберта Сосновского, а Владимир должен встретиться с обязательным претендентом по версии IBF Александром Поветкиным, однако пока относительно этого боя ничего неизвестно.

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