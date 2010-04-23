Воронин: Футбол потихоньку превращается в балет

Форвард московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в матче 6-го тура премьер-лиги с «Тереком» (1:1), отметив, что он не доволен качеством арбитража в российском чемпионате. «Я, посмотрев повтор, на 100 процентов уверен, что нарушения не было. Плюс переиграли две минуты. Я вот специально посмотрел, сколько судья прибавил в матче «Интер» - «Барселона», - 4 минуты. И ровно четыре они и отыграли. Уверяю вас: в Европе арбитр даже побоялся бы поставить на 96-й минуте такой сомнительный пенальти. А дал бы он его в наши ворота в начале игры, и не было бы никаких разговоров: тот момент куда больше напоминал 11-метровый». «Футбол потихоньку превращается в какой-то балет. Любое столкновение, крик, падение - судья свистит. Надо давать больше играть в футбол. В Англии другой подход, там надо ногой в голову ударить, чтобы была остановка. Но, прежде всего, судейство должно быть объективным. Обидно, когда команды борются, а исход матча, оказывается, уже предрешен», - цитирует Воронина «Спорт Экспресс». Напомним, нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин был вызван в сборную Украины на сбор.