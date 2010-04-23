Хоккей. Сборная Украины «порвала» Сербию на чемпионате мира

Сборная Украины по хоккею провела свой третий матч на чемпионате мира в голландском Тилбурге. Подопечные Захарова буквально «порвали» соперника - сборную Сербии. Украинская команда после игры с сербами турнирную таблицу группы А. Украина – Сербия – 15:2 (1:1, 6:0, 8:1) 0:1. Марко Стретович, 7:07. 1:1. Андрей Срюбко (Цыруль, Варламов), 13:03. 2:1. Александр Матерюхин (Тимченко, Шафаренко), 21:44. 3:1. Дмитрий Толкунов (Исаенко, Шахрайчук), 23:39. (в большинстве) 4:1. Александр Матерюхин (Тимченко, Шафаренко), 23:58. 5:1. Вадим Шахрайчук (Касьянчук, Михнов), 26:31. 6:1. Вадим Шахрайчук (Михнов), 29:45. (в большинстве) 7:1. Олег Тимченко (Матерюхин, Клементьев), 33:34. 8:1. Александр Матвийчук (Сальников, Варламов), 42:18 9:1. Александр Матерюхин (Тимченко, Наваренко), 44:04 10:1. Константин Касьянчук (Нименко), 46:01 11:1. Константин Касьянчук (Михнов), 46:45 12:1. Юрий Наваренко (Толкунов), 49:33 12:2. Неманья Янкович (Мамич), 52:54 13:2. Сергей Варламов (Сальников, Матвийчук), 55:52. 14:2. Андрей Михнов (Касьянчук, Остроушко), 56:53 15:2. Александр Матвийчук (Шафаренко), 58:17.