Х/гимнастика. Погибла тренер сборной России

Тренер российского центра олимпийской подготовки и сборной России по художественной гимнастике, двукратная олимпийская чемпионка Наталья Лаврова погибла в автоаварии в Пензенской области. Как сообщает агентство «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на старшего инспектора областного управления ГИБДД Виталия Иванова, ДТП, в результате которого погибла уроженка Пензы Наталья Лаврова, произошло в пятницу около 10:00 по московскому времени на автодороге Пенза-Шемышейка. Там столкнулись иномарка и автомобиль ВАЗ-2114, которым управляла сестра Лавровой. Сестра Лавровой также погибла на месте ДТП, водитель иномарки серьезно не пострадал, добавил инспектор. В областном комитете по физкультуре и спорту подтвердили информацию о гибели Натальи Лавровой. Свое первое олимпийское золото Лаврова завоевала на олимпийских играх в Сиднее в 2000 г. в групповых упражнениях. Второй раз она стала олимпийской чемпионкой в 2004 году в Афинах. Наталье было 25 лет.