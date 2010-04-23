Олимпийский чемпион принимал допинг для повышения потенции

Двукратный олимпийский чемпион, американский бегун Лашон Мерритт уличен в применении допинга. Положительный результат дали три допинг-пробы, взятые у Мерритта в период с октября 2009 года по январь 2010 года. Адвокат спортсмена сказал, что запрещенное вещество содержалось в препарате для повышения потенции, который принимал Мерритт. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. В пробах Мерритта был обнаружен стероидный гормон дегидроэпиандростерон. По словам адвоката спортсмена Ховарда Джейкобса, препарат, который принимал Мерритт, продавался без рецепта, а о наличии в его составе запрещенных для спортсменов веществ сказано не было. Сам Мерритт извинился перед друзьями, семьей и спонсорами и попросил их простить его за "глупую, незрелую и эгоистичную ошибку". По данным Associated Press, Мерритт принимал препарат "ExtenZe", который рекламируется как средство для повышения потенции, а также для увеличения размеров пениса. За использование допинга 23-летний Мерритт временно отстранен от соревнований. Решение о возможной дисквалификации бегуна будет вынесено в течение нескольких недель. Как правило, за первое нарушение допингового законодательства легкоатлеты получают двухлетнюю дисквалификацию. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине Мерритт завоевал две золотые медали. В беге на дистанции 400 метров он неожиданно опередил считавшегося фаворитом американца Джереми Уоринера. Мерритт также выиграл олимпийское золото в эстафете 4 по 400 метров в составе сборной США.