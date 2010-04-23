Тимощук: «Баварии» не хватило хладнокровия

Подузащитник «Баварии» Анатолий Тимощук высказал свое мнение по поводу того, что, несмотря на ощутимое территориальное преимущество, мюнхенцы смогли лишь однажды поразить ворота «Лиона» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. «Думаю, не хватило хладнокровия. Главное, что не пропустили. В предыдущих-то домашних матчах Лиги с «Фиорентиной» и «МЮ» мы выигрывали со скользким счетом 2:1. На выезде, полагаю, нам будет реально забить: «Лиону» придется атаковать и, значит, открываться», — сказал Тимощук в интервью «Спорт Экспрессу».