Платини назвал фаворитов чемпионата мира в ЮАР

Президент УЕФА Мишель Платини назвал команды, которые, по его мнению, являются фаворитами на предстоящем чемпионате мира, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на немецкая газета Bild. «Главными претендентами на чемпионский титул являются сборные Испании, Бразилии и Англии. Эти команды обладают лучшим составом и показывают лучшую игру. После этих команд можно назвать сборные Аргентины, Италии и Германии. Что же касается французской сборной, то она преодолеет барьер группового этапа, однако не принадлежит к сильнейшим сборным мира», - заявил Платини.