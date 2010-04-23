Емельяненко: Уверен, мы побьем братьев Кличко

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко выразил уверенность в том, что братьям Кличко не под силу побить братьев Емельяненко. «Я с большим уважением отношусь к обоим украинским братьям. Они молодцы, добились в боксе всего, чего хотели достичь. Ну а если говорить, кто сильнее - братья Емельяненко или братья Кличко, то здесь есть единственный и абсолютно честный способ узнать это - в поединках по правилам ММА. И я уверен, что мы побьём братьев Кличко», - заявил Александр, передает Чемпионат.ру.