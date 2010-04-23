Форварду «Локомотива» простили неприличный жест

Форвард московского футбольного клуба «Локомотив» Питер Одемвинги, показавший неприличный жест болельщикам во время матча чемпионата России с ЦСКА (1:1), избежал наказания за свой поступок. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) даже не рассматривал этот инцидент. Об этом пишет издание «Спорт Экспресс». Одемвинги показал средний палец болельщикам армейцев на 65-й минуте матча, состоявшегося 17 апреля 2010 года. Жест форварда зафиксировали видеокамеры. По словам председателя КДК Владимира Каткова, комитет, заседание которого прошло 21 апреля, не рассматривал инцидент, поскольку он не был отмечен в рапорте делегата матча. Как отмечает «Спорт-Экспресс», согласно дисциплинарному кодексу РФС, КДК может самостоятельно выносить наказания на основании материалов СМИ. Дисциплинарный регламент РФС предусматривает за оскорбительные жесты дисквалификацию игрока на срок до четырех матчей, а также штраф в 100 тысяч рублей. За неспортивное поведение в матче с ЦСКА КДК дисквалифицировал на один матч главного тренера «Локомотива» Юрия Семина и оштрафовал его на 60 тысяч рублей. «Локомотив» был оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение болельщиками этой команды общественного порядка.