Мозли и Мэйвезер поспорят за Бриллиантовый пояс WBC

Флойд Мэйвезер-младший и чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Шейн Мозли, которые проведут поединок между собой 1 мая, поспорят за Бриллиантовый пояс WBC, сообщает BoxingScene.com. Бриллиантовый пояс был учрежден WBC в прошлом году. Его имеют право оспорить лучшие боксеры по мнению руководства организации. Напомним, что несколько дней назад стало известно, что Флойд Мэйвезер-младший не станет обладателем титула WBA в полусреднем весе Шейна Мозли, если одержит победу над соперником 1 мая. Стороны достигли договоренности, что в случае победы Мэйвезера, титул станет вакантным. Если победу одержит Мозли, он сохранит чемпионский пояс. sports.ru