На Гран-при Турции Филиппи заменит де ла Росу

По сообщению французского издания Auto Hebdo, Лука Филиппи может заменить Педро де ла Росу за рулем «БМВ-Заубера» на Гран-при Турции. «Если бы это произошло, сбылась бы моя главная мечта. Но пока я предпочитаю сосредоточить все внимание на выступлении в AutoGP», – заявил Филиппи. Слухи о возможном увольнении испанца возникли после того, как руководитель команды Петер Заубер выразил неудовольствие затянувшейся адаптацией де ла Росы в команде. Тем не менее, пока представители конюшни отрицают все предположения о смене пилотского состава. sports.ru