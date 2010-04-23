Германия подбирается к Италии в таблице коэффициентов УЕФА

В полуфинальных матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы больше всего очков в таблицу коэффициентов принесли представители Германии. Победа «Баварии» и ничья «Гамбурга» принесли немцам три очка и 0,500 балла соответственно. Это позволило немного сократить отставание от идущей на третьем месте Италии («Интер» добавил 2 очка благодаря победе над «Барсой»). Чтобы обойти в таблице апеннинцев (третья позиция позволит в сезоне 2011/2012 гг. выставить в Лиге чемпионов 4 команды, четвертая – только 3), немцам нужно теперь набрать на 2 очка больше. Лидируют англичане. Испанцы вторые. Украина закончит этот сезон на 7-м месте. Это дает возможность сразу 6 (2+4) нашим клубам принять участие в еврокубках. Turnir.com.ua