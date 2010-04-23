Защитник сборной Сербии пропустит чемпионат мира

Защитник сборной Сербии по футболу Ивица Драгутинович пропустит чемпионат мира по футболу из-за травмы. В четверг, 22 апреля, Драгутинович, выступающий за испанскую «Севилью», порвал ахиллово сухожилие на тренировке. 34-летний защитник выбыл из строя на несколько месяцев, сообщаетAssociated Press. В ближайшее время Драгутинович отправится на медицинское обследование в Финляндию, где ему, возможно, будет сделана операция. Планируется, что оперировать сербского футболиста будет тот же хирург, который оперировал англичанина Дэвида Бекхэма, также получившего разрыв ахиллова сухожилия. Чемпионат мира по футболу 2010 года пройдет в ЮАР с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе соперниками сборной Сербии будут команды Ганы, Германии и Австралии. Lenta.ru