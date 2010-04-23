Култхард еще не определился с карьерой в «ДТМ»

Экс-пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился ожиданиями от первой гонки в «ДТМ» и рассказал, что пока не спешит говорить о перспективах своей карьеры. «В Хоккенхайме мне предстоит проехать 19 кругов, это больше, чем я когда-либо проходил на машине «ДТМ». Я участвовал в тестах в Монтебланко, Портимане и Валенсии. У меня были взлеты и падения – иногда, переходя на новые шины, я показывал не те результаты, на которые рассчитывал, но это часть процесса обучения. С надеждой смотрю в будущее, но, прежде чем двигаться вперед, следует дождаться конца сезона. Участие в «ДТМ» не требует от меня серьезных изменений в жизни, как если бы я принимал участие, например, в «Дакаре». Мне бы также не хотелось бы делить машину с кем-то, за исключением своих друзей, таких как Жиль де Ферран и Мартин Брандл», – цитирует Култхарда Autosport.