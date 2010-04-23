Аргентинцы просят Марадону переодеться

Болельщики сборной Аргентины по футболу начали кампанию в интернете под названием «Костюм для Диего». Они призывают главного тренера национальной команды Диего Марадону во время матчей чемпионата мира 2010 года надевать официальный костюм. По мнению аргентинцев, у наставника сборной слишком агрессивный имидж, и ему необходимо задуматься об изменениях в своем внешнем виде, чтобы выглядеть более солидно. Участники акции создали специальный сайт – Untrajeparadiego.com.ar, на котором кроме мультимедийной галереи, посвященной Марадоне, есть еще и игра, благодаря которой каждый желающий может одеть легендарного футболиста соответственно своим собственным вкусам. Организаторы планируют привлечь на свою сторону около 10 тысяч человек. По итогам акции Марадоне будет вручен специальный костюм, который он должен будет носить во время чемпионата мира. По окончании турнира костюм будет продан на аукционе, а вырученные средства пойдут на благотворительные цели.