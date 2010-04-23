Теннис. Прошла жеребьевка встречи Украина - Австралия

Прошла жеребьевка встречи Украина - Австралия в плей-офф Кубка Федерации. Противостояние в Харькове откроют Алена Бондаренко и Анастасия Радионова, которые выйдут на корт в 11.45 в субботу. Сразу же после них сыграют Саманта Стосур и Мария Корытцева. Так что, в первый день встречи лидеров команд удалось избежать. Бондаренко и Стосур выйдут на корт в 12.00 в воскресенье, соответственно Корытцева и Радионова сразятся после них. Завершится все должно в воскресенье парным противостоянием сестры Киченок - Стаббз/Стосур. fedcup.com