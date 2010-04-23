Мать чемпионки Ванкувера вспомнила о дочери через 20 лет

Мать паралимпийской чемпионки Игр-2010 Маши Иовлевой вспомнила о дочери, отданной в детдом 20 лет назад, после того как спортсменке удалось добиться спортивных высот и получить заслуженное вознаграждение за золото Ванкувера. Все 20 лет, что Маша жила в кочпинском приюте в республике Коми, о матери девочки - Ирине Кочкиной - не было известно ничего. Новорожденную девочку она бросила уже в роддоме и ни разу за два десятка лет не интересовалась ее судьбой, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Life News. «У Машеньки серьезные заболевания: она глухонемая, и у нее врожденное недоразвитие ног, - говорит воспитатель детдома Татьяна Линдт. – Но несмотря на это она добилась потрясающих успехов в спорте. На последней Паралимпиаде в Ванкувере наша Маша завоевала золотую и серебряную медали в лыжном спорте». Когда о триумфе Марии узнала вся страна, в детский дом пришла неизвестно откуда объявившаяся мать. «Как раз была тренировка на улице, - рассказывает тренер спортсменки Александр Поршнев. - Ирина подошла к Маше и сказала: "Здравствуй, доченька! Я твоя мама". Та отпрянула от новоиспеченной родственницы, закрылась руками и только произнесла: "Не надо, мама, не надо..." Сейчас Мария готовится к Олимпиаде в Сочи. Я очень волнуюсь, что такие нервные потрясения выведут Машеньку из колеи. Зная характер нашей воспитанницы, могу сказать, что она никогда не простит мать-предательницу. Ведь та наверняка хочет от дочери только денег..." Сама мать-кукушка утверждает, что раскаялась и хочет от дочки лишь одного - прощения. «Да, я сейчас раскаиваюсь, что на третий день после рождения Маши отказалась от нее, - говорит Ирина. - Я поступила так, потому что врачи говорили, что девочка больная, не выживет, не смогу выходить. Молодая тогда была - 21 год, из-за шока и оставила в роддоме. Конечно, надо было забрать дочку или хотя бы навещать, но что сейчас пустые слова говорить. Пусть будет так, как рассудит Маша. Или Господь Бог».