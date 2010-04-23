«Ювентус» согласился платить Бенитесу 4,5 миллиона в год

«Ювентус» достиг договоренности с главным тренером «Ливерпуля» Рафаэлем Бенитесом. Теперь все зависит от того, как будут развиваться отношения Бенитеса с «красными», утверждает Sports.ru со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. По информации источника, агент испанца Мануэль Гарсия Куилон договорился с «Ювентусом» о контракте, по которому зарплата специалиста составит 4,5 миллиона евро в год. Также представители клуба сумели убедить Бенитеса уменьшить тренерский штаб с 12 до 6 человек. Впрочем, перспективы Бенитеса оказаться в итальянском клубе зависят от президента «Ливерпуля» Мартина Бротона, который сейчас занимается поисками покупателя для клуба. La Gazzetta dello Sport отмечает, что «Ювентус» установил крайний срок разрешения ситуации с Бенитесом – 10 мая.