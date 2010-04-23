Моуриньо обозвал форварда «Интера» сыном проститутки

Оказывается, молодому нападающему «Интера» досталось и от наставника команды Жозе Моуриньо. Так, оператор итальянской сатирической программы «Striscia La Notizia», которая выходит на Канале 5, заснял на видео реакцию португальского тренера на грубую ошибку Балотелли в концовке поединка, не позволившую его партнерам организовать потенциально острейшую контратаку. Моур, не сильно стесняясь, прокричал «Hijo de Puta!», что в переводе на русский означает следующее: «Сын проститутки!», передает FOOTBALL.UA. Сегодня, к слову, на утреннюю тренировку нерадзурри пожаловали болельщики, которые с помощью баннеров посоветовали Балотелли покинуть «Интер».