Завтра в Киеве состоится бой за титул Интерконтинентального чемпиона

Завтра, 24 апреля, в киевском Дворце спорта состоится яркое боксерское шоу. Главным событием вечера станет бой за вакантный титул Интерконтинентального чемпиона WBO в среднем весе между перспективным украинцем Максом Бурском и немецким боксером Марком Шульце. Турнир организован промоутерской компанией братьев Кличко «K2 Promotion». Боксер компании «K2 Promotion» Макси «Tiger» Бурсак провел 19 боев, 17 из которых завершил нокаутом и один – вничью. Его оппонент Марко «Schulle» Шульце намного опытней. В его послужном списке 35 поединков, 17 из которых он заершил досрочно. А андеркарде этого боя зрители увидят еще целый ряд поединков. Среди тех, кто будет боксировать в этот вечер несколько украинских бойцов – Андрей Руденко, Виталий Русаль, Сергей Федченко, Валерий Бражник, Константин Ровенский, Александр Спирко, Вячеслав Глазков. Поддержать Макса Бурсака во Дворец спорта придут политики, звезды спорта и шоу-бизнеса.