Назван самый высокооплачиваемый футболист мира

Дэвид Бекхэм вновь признан влиятельным журналом Forbes самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ежегодный заработок 35-летнего футболиста, связанного контрактом с американским клубом «Лос-Анджелес Гэлакси», составляет 40 миллионов долларов. При этом большую часть своего заработка англичанин получает по многочисленным спонсорским контрактам. Впрочем, полузащитник рискует недосчитаться в этом году немалых денег, поскольку он, скорее всего, пропустит чемпионат мира из-за травмы. Вторым в рейтинге Forbes с 30 миллионами расположился португалец Криштиану Роналду из мадридского «Реала». На третьей - его одноклубник бразилец Кака, счета которого пополнились за минувший год на 25 миллионов. В десятку футбольных толстосумов также вошли представители «Барселоны» Тьерри Анри (24 миллиона) и Лионель Месси (20), выступающие за «Челси» Фрэнк Лэмпард (17) и Джон Терри (16), еще один игрок «Барсы» Златан Ибрагимович (16) и Стивен Джеррард («Ливерпуль», 15).