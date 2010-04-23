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«Манчестер Юнайтед» готовится купить форварда «Севильи»
23 апреля 2010, 16:16
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить ?15 млн за нападающего «Севильи» Луиса Фабиано, сообщает TMW.
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